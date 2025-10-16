Karacasu'da Kaçak Tütün Denetimleri Sürüyor

Haberler

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, Jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde, halk sağlığını tehdit eden kaçak tütün mamullerine karşı sıkı bir kontrol yapıldı. Denetimlerin devam edeceği bildirildi.

Aydın'ın Karacasu ilçesinde, kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'duman uygulaması' kapsamında ilçe genelinde denetimler gerçekleştirildi.

Karacasu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, halk sağlığının korunması ve kaçak tütün mamullerinin önlenmesi amacıyla kahvehane, tekel bayi ve benzeri iş yerlerinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Yapılan uygulamalarda iş yerlerinin mevzuata uygunluk durumları kontrol edilirken, vatandaşların sağlığını tehdit eden kaçak ve bandrolsüz ürünlere karşı da titizlikle inceleme yapıldı. Jandarma ekiplerinin denetimlerinin önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
