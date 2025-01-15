Karacasu'da Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirme Yapıldı

Aydın'ın Karacasu ilçesinde vatandaşlar, son günlerde artan dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirildi.

Karacasu Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, vatandaşlara yönelik gerçekleştirilen bilgilendirme çalışmalarına aralıksız deva ediyor. Bu çerçevede Yenice Mahallesi'nde mahalle sakinleri ile bir araya gelen jandarma ekipleri, vatandaşları dolandırıcılık olayları hakkında örnek olaylar anlatarak bilgilendirdi. Ayrıca eğitimde vatandaşlara, tanımadıkları şahıs ya da şahıslara herhangi bir ürün satmamaları konusunda uyarıda bulunuldu ve herhangi bir dolandırıcılığa maruz kalmaları halinde 112'yi arayarak ihbarda bulunmaları gerektiği hatırlatıldı. - AYDIN