Karacasu'da Bahçede Bulunan El Bombası Kontrol Altına Alındı

Haber: Özgür Dedeoluk

(AYDIN) - Aydın'ın Karacasu ilçesinde bir evin bahçesinde bulunan el bombası, bomba imha ekiplerince kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi. Kurtuluş Savaşı'ndan kaldığı düşünülen bomba, "Yıllardır bombanın üzerinde yaşamışız" diyen aileyi korkuttu.

Aydın'ın Karacasu ilçesi Güzelköy Mahallesi Rüzgardüzü Mevkisi'nde Evyakan ailesi büyük bir tehlike atlattı. Evyakan ailesinin evlerinin yanındaki her gün araç park ettikleri bahçelerinde el bombası bulundu. El bombası, ihbar üzerine gelen bomba imha ekiplerinin kontrollü müdahalesiyle etkisiz hale getirildi.

El bombasını tesadüfen bulan Hüseyin Evyakan, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Arabayı park ederken, tampon taşlara sürtünce taşları kenara almak istedim. O sırada elimde demir parçasına benzeyen bir şey fark ettim. İncelediğimde el bombası olduğunu düşündüm, hemen jandarmaya haber verdik. Gelen ekipler de doğruladı. Aydın'dan Patlayıcı Madde İmha Timini çağırdılar, bomba baraj kenarında kontrollü şekilde imha edildi."

"Yıllardır bombanın üstünde yaşamışız"

Evyakan, bombanın Kurtuluş Savaşı döneminden kaldığının söylendiğini belirterek, "Araştırdım, el bombasının 5 metre öldürme, 25-30 metre yaralama etkisi varmış. Biz defalarca bu topraklarda traktör sürdük, kepçe çalıştırdık. Yıllardır bombanın üzerinde yaşamışız. Şans eseri hayatta kalmışız" dedi.

"Civarda başka patlayıcılar olabilir"

Evyakan, bölgede belki başka patlayıcıların da bulunabileceğini belirterek, "Detaylı bir arama yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

Aile fertlerinden 60 yaşındaki Fadime Evyakan ise büyük bir korku yaşadıklarını ifade ederek, "Allah tarafından korunmuşuz. Patlasa ne olduğumuzu kimse bilemezdi. İki gündür tedirgin uyuyoruz. Bir daha olursa diye korkuyoruz" dedi.

73 yaşındaki Durmuş Evyakan da "1966'dan beri burada yaşıyoruz. Böyle bir şey hiç başımıza gelmedi. Jandarmaya haber verdik, çok korktuk" ifadelerini kullandı.