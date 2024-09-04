Karacaoğlan sevgisi sanatına yansıdı

OSMANİYE - Osmaniye'de yaşayan Hüseyin Kazgı çocukluğundan bu güne ahşap oyma sanatı ile ahşaptan minyatür saz, biblo, heykeller ve çeşitli minyatür müzik aletleri yapıyor. Kazgı, ünlü Halk Şairi Karacaoğlan'a sevgisini de sanatına yansıtıyor.

Düziçi ilçesi Akçakoyunlu köyünde yaşayan 45 yaşındaki Hüseyin Kazgı çocukluktan bu yana hobi olarak başladığı oymacılık ve hediyelik eşya işini zamanla ekmek kapısına dönüştürdü. Evinin bir bölümünü atölyeye çeviren Kazgı, burada ahşaptan yaptığı çeşitli hediyelik eşyaları satışa sunuyor. Düziçili Aşık edebiyatının en önemli şairlerinden biri olan Karacaoğlan'a duyduğu sevgiden dolayı Kazgı, yaptığı minyatür sazlara onun adı yazıyor.

Karacaoğlan'a olan hayranlığını sanatına aktardığını söyleyen Hüseyin Kazgı, "El sanatlarıyla ilgili çocukluğumdan beri ilgi duyduğum ürünlerde saz, su kabağı, saat ve oyma işleri yapıyorum. Saz üzerine daha çok ilgim var çünkü Karacaoğlan diyarı burası. Karacaoğlan bizim dedemiz, atamız ona olan sevgimden, ilgimden dolayı saz aşığı olarak, saz çalamıyorum ama en azından minyatür olarak saz yapma eylemim oldu ve severek de yapıyorum. Genelde ürünlerimi dut ve zeytin ağacından yapıyorum çünkü buralarda bu ağaçlardan fazla olduğundan dolayı ben bunlardan yapıyorum ürünlerimi. Örneğin bu kütük buna oyma işlemi yapıyorum. Bu kurt buraya yerleştirme değil bu oyma işlemi bunu ben yapıyorum. Profesyonelce bunu buraya işliyorum her insanın yapamayacağı işlem çünkü bu bir yetenek ister. O yetenek de bende var çocukluğumdan gelen bir yetenek severek yapıyorum. Bir işi yapacaksan severek yapacaksın, severek yaptığım için de başarılı oluyorum" dedi.