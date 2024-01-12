Karacabey Belediyesi tarafından 100 yıllık miras mottosuyla Tarihi Fotoğraf Galerisi açıldı

Karacabey Belediyesi tarafından 100 yıllık miras mottosuyla Cumhuriyetimizin 100. yılına ithafen hayata geçirilen Tarihi Fotoğraf Galerisi, vatandaşlar ve öğrencilerin yoğun ilgisiyle ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

100 yıldan daha eski fotoğrafların yer aldığı fotoğraf müzesi, geçmişte yaşanılan savaş ve işgallerin izlerinin yanı sıra sosyal ve kültürel yaşamdan eğitim öğretime kadar pek çok konuda tarihe ışık tutuyor. Her yaştan vatandaşın yoğun beğenisi ile karşılaşan galeri, 3 ayda yaklaşık 2 bin ziyaretçiye kapılarını açtı. Vatandaşların yanı sıra okullar da düzenledikleri sınıf gezileriyle tarihi fotoğraf galerisini ziyaret ediyor.

Merkez ve kırsal mahallelerden fotoğraf müzesi ziyareti için talepte bulunan okullardan öğrenciler, öğretmenleri eşliğinde Karacabey Belediyesi tarafından sağlanan servisle müzeye getirilip tekrar okullarına bırakılıyor. Öğrenciler galerideki 100 yıllık tarihi fotoğrafları hayranlıkla incelerken, yaşadıkları şehrin geçmişini fotoğraflarla en net şekilde gördükleri için çok mutlu olduklarını belirtti. Bu ziyaretlerde zaman zaman Belediye Başkanı Ali Özkan da yer alıp öğrencilere eşlik etti.

Öte yandan, Şükran Yemişçioğlu Kültür Merkezi 2. katında bulunan Tarihi Fotoğraf Galerisi, pazar ve pazartesi günleri dışında, her gün 10.00 - 18.00 saatleri arasında tüm halka hizmet vermeyedevamediyor. - BURSA