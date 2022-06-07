Karaburun'da Kırkım Şenliği İçin Geri Sayım Başladı - Haberler

Karaburun Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen Kırkım Şenliği'nin dokuzuncusu, 26 Haziran Pazar günü Kavaklıkuyu Mevkii'nde gerçekleştirilecek.

Adı Karaburun ile özdeşleşen ve ilçenin ekonomisinde çok önemli yeri olan kıl keçilerinin yaz mevsimine hazırlanması için imece usulüyle gerçekleşen Kırkım Şenliği, bu yıl festival havasında geçecek. Şenlikte kırkım töreninin yanı sıra yarışmalar, söyleşiler, atölye çalışmaları, konserler ve yöresel ürünler misafirler ile buluşacak.

Şenlik hazırlıkları hakkında bilgi veren Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan, Kırkım Şenliği ile ilçeye mal olmuş değerleri daha geniş kitlelere ulaştırıp kalıcı farkındalık sağlamayı amaçladıklarını söyledi.

KARABURUN'A ÖZGÜ LEZZETLER

Nergis, mandalina, üzüm festivalleri ve levrek avı etkinliklerinin de bu amaca hizmet ettiğini kaydeden Erdoğan, kırkım töreninin de 9 yıldır ilçede şenlik olarak kutlandığını ve artık geleneksel hale geldiğini belirtti.

Başkan Erdoğan, şenlik programı hakkında şu bilgileri verdi:

"Bu yıl düzenleyeceğimiz Kırkım Şenliği'nde geçtiğimiz yıllardan farklı olarak, birçok etkinliğe de yer vereceğiz. Yarışmalar, söyleşiler, atölyeler ve konserlerle zenginleşecek Kırkım Şenliği'nde yöre halkımızın kazanç sağlamasını desteklemek üzere yine yöresel stantlarımız olacak ve üreticilerimiz bu stantlarda kendi ürettikleri ürünlerin satışını yapabilecekler. Şenliğe katılan misafirlerimiz keçi sütünden ürünlerimiz, peynirimiz, tuzsuz keçi peynirinden yapılan sündürme ve ilçemize özgü çeşitli lezzetlerden tatma fırsatı bulacak. Son iki yıldır pandemi nedeniyle gerçekleştiremediğimiz şenliğimizde üreticilerimizin kazanç sağlaması adına belediye olarak çalışmaya ve onları desteklemeye devam edeceğiz. İlçemizdeki tüm keçi yetiştiricilerini, vatandaşlarımızı, halkımızı ve ilçemiz dışından tüm misafirlerimizi şenliğimize davet ediyoruz."

ANKA / Yerel