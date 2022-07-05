Karaburun Belediyesi'nden Kaynarpınar'a Arıtma Müjdesi

Karaburun Belediye Başkanı İlkay Girgin Erdoğan'ın, Belediye yöneticileri ile birlikte gerçekleştirdiği köy ve mahalle ziyaretlerinin yeni durağı İnecik Köyü'ne bağlı Kaynarpınar oldu. Köy sakinleri ile bir araya gelerek talep ve beklentilerini dinleyen Erdoğan, bölgede uzun yıllardır çözüm bekleyen atık su arıtma tesisi sorununu İzmir Büyükşehir Belediyesi ile birlikte kısa sürede çözüme kavuşturacakları müjdesini verdi.

2009 yılından bugüne yapılması planlanan paket atık su arıtma tesisinin parselasyon işlemlerinin tamamlandığını kaydeden İlkay Girgin Erdoğan, imar planında Belediye Hizmet Alanı olarak ayrılması nedeni ile İnecik Mahallesi 113 Ada 1 Parsel numaralı yaklaşık 3 bin 600 metrekarelik alanın en uygun yer olarak tespit edildiğini belirtti.

MORDOĞAN'IN ARITMA SORUNU TARİHE KARIŞIYOR

Toplantıda bulunan vatandaşların, arıtma tesisinin yeri hakkındaki düşüncelerini de soran ve oylama yapan Başkan Erdoğan, çoğunluğun olumlu görüş bildirmesinin de memnuniyet verici olduğunu, tesisin en kısa sürede ihaleye çıkılarak tamamlanacağını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'deki toplam arıtma tesisi kapasitesinin yüzde 25'ine tek başına ev sahipliği yaptığını anımsatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Yeryüzü cenneti olarak adlandırdığımız Karaburun'umuzu koruyarak geliştirmek ve gelecek nesillerimize bırakabilmek adına yoğun ve titiz bir gayretin içerisindeyiz. İlçemizin coğrafi konumu, yerleşim alanları yakınında arıtma tesisi yapılmasına maalesef çok izin vermiyor. Ancak vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmaları da cesaretimizi artırıyor. İZSU'nun büyük bir yatırımla kent genelindeki 70'inci arıtma tesisi Sulucadere'de bu yaz tamamıyla devreye alınacak.

En yüksek çevre teknolojilerinin uygulanacağı tesis ile Mordoğan'ımızın arıtma tesisi sorunu tarihe karışacak. Daha küçük ölçekli bir arıtmayı ise Kaynarpınar'da yapacağız."

Toplantı sonrasında Kaynarpınar'da yapılmasını istedikleri park taleplerini Başkan İlkay Girgin Erdoğan'a ileten çocuklar, en kısa sürede parkın yapılacağı sözü ile büyük sevinç yaşadı.

ANKA / Yerel