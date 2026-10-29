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Karabük ve Zonguldak'ta 103. yıl kutlandı, Zonguldak'ta madenciler kortejdeydi

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Karabük ve Zonguldak'ta 103. yıl kutlandı, Zonguldak'ta madenciler kortejdeydi Haber Videosunu İzle
Karabük ve Zonguldak'ta 103. yıl kutlandı, Zonguldak'ta madenciler kortejdeydi
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Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ile Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Karabük'te tören ve öğrenci gösterileri düzenlenirken Zonguldak'ta madenciler ellerinde Türk bayraklarıyla kortejde yürüdü.

Karabük ve Zonguldak'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Karabük'te Yeni Mahalle Spor Salonu'nda gerçekleştirilen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaparak Cumhuriyet'in ilanının 103. yıl dönümünü kutladı.

Tören geçidinin ardından öğrenciler tarafından hazırlanan gösteriler sunuldu. Öğrencilerin gösterileri kutlamalara renk kattı.

Şiirlerin okunmasıyla devam eden program, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.

Zonguldak'ta ise Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamaları kapsamında madenciler de kortejde yer aldı.

Yer altındaki zorlu çalışma şartlarıyla bilinen madenciler, ellerinde Türk bayraklarıyla Cumhuriyet için yürüdü.

Madencilerin kortejdeki yürüyüşü, vatandaşların ilgisini çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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