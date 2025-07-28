Karabük Valisi Yangın Sonrası Barınma İhtiyacını Karşılıyor

Karabük Valisi Mustafa Yavuz, yangında zarar gören vatandaşların barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla konteynerlerin kurulumunun sürdüğünü belirterek, "Vatandaşlarımızı inşallah en geç yarın sabah yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız" dedi.

Vali Yavuz, orman yangınından en çok etkilenen yerlerden biri olan Kamış köyü Merkez Mahallesi'nde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede AFAD başta olmak üzere tüm kurumların koordineli bir şekilde görev yaptığını belirten Yavuz, "Yangında zarar görenlerin, olumsuz durumların ortadan kaldırılmasıyla ilgili devletimizin tüm kurumlarıyla birlikte bu çalışmayı yürütüyoruz" diye konuştu.

Kamış köyünde 3 vatandaşın konteyner talebinde bulunduğunu aktaran Yavuz, AFAD Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı'nın talimatıyla bu taleplerin hızlı şekilde karşılandığını ve konteynerlerin yerine yerleştirildiğini kaydetti.

"Yarın sabah yaşam alanlarını oluşturmuş olacağız"

Enerji altyapısının onarılması için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Vali Yavuz, şunları söyledi:

"Şu anda özellikle bu yangından zarar gören köylerimizin enerji altyapısı çalışılıyor. İnşallah bir iki gün içerisinde onu da halledip, hatta belki de bugün akşam elektrikleri vereceğiz. Diğer taraftan su ve yollarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Konteynerlerimizin suyunu bağlayacağız. Vatandaşlarımızı inşallah en geç yarın sabah burada yaşam alanlarına kavuşturmuş olacağız. Devletimizin görevi buradaki hayatı normalleştirmek, buradaki yaraları sarmak. Devletimiz milletimizin emrindedir. Tüm kurumlarıyla birlikte ilk dakikadan bu saate kadar sahadayız."

Yangınla mücadele sürerken bir yandan da hayatı normalleştirme çalışmalarının eş zamanlı yürütüldüğünü ifade eden Yavuz, "Kamış köyümüzde inşallah kısa süre içerisinde hayatı normalleştireceğiz. Vatandaşlarımızı konteynerlerindeki sıcak yuvalarına kavuşturacağız. Hemen ardından ev yapımıyla ilgili çalışmalara başlayacağız" dedi.

Yavuz, şu ana kadar Kamış köyü Merkez Mahallesi'nde üç konteynerin kurulumunun tamamlandığını belirterek, altyapı ve eşya yerleştirme işlemlerinin devam ettiğini söyleyip talepler geldikçe konteyner sevkiyatının sürdürüleceğini ifade etti.

"Yangın çok geniş bir alana yayıldı"

Yangının henüz kontrol altına alınamadığını belirten Vali Yavuz, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yangın çok geniş bir alana yayıldı. Safranbolu ilçemizin Çavuşlar köyünde başlayan yangın, Ovacık ilçemize ve Karabük Merkez ilçe sınırlarına kadar yayıldı. Hatta yaylalarımıza kadar sirayet etti. Şu an ekiplerimiz, yangını çevreleme, söndürme ve kontrol altına alma çalışmalarına devam ediyor. Enerjisinin düştüğünü söyleyebiliriz. İnşallah kısa süre içerisinde kontrol altına alındığını kamuoyuyla paylaşmayı, ben de en az sizler kadar can-ı gönülden diliyorum."

Vali Yavuz, bölgedeki tüm kurumlarla sahada olduklarını, yangından etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çalışmaların aralıksız sürdüğünü vurguladı.

Öte yandan bazı vatandaşlar yangın nedeniyle terk ettikleri evlerine dönmeye başladı. Köy sakinlerinden Sadıka Uysal, yangında tavukların bulunduğu kümesin zarar gördüğü ve bazı hayvanlarının da telef olduğunu dile getirdi. - KARABÜK