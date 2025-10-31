Haberler

Karabük Üniversitesinde Erasmus Days 2025 Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti

Karabük Üniversitesinde Erasmus Days 2025 Etkinlikleri Coşkuyla Gerçekleşti
Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Erasmus Days 2025 etkinlikleri, bilgilendirme oturumları, stantlar ve çevre duyarlılığına yönelik etkinliklerle dolu bir hafta boyunca öğrencilere Erasmus+ programını tanıttı. Etkinliklerin sonunda fidan dikimi gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) "Erasmus Days 2025" etkinlikleri, farklı fakültelerde kurulan stantlar, bilgilendirme oturumları ve çevre duyarlılığını öne çıkaran etkinliklerle dolu dolu geçti.

Erasmus+ programına ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla düzenlenen etkinlikler, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi önünde kurulan Erasmus+ Tanıtım Standı ile başladı. Öğrencilere Erasmus+ programı kapsamında sunulan yurt dışı eğitim ve staj olanakları hakkında bilgi verildi.

Aynı gün Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesinde gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısında, KBÜ Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğü yetkilileri öğrenci ve personellere Erasmus+ hareketlilik süreçleri hakkında bilgi aktardı. Gün, Stadyum çevresinde düzenlenen fidan dikim etkinliğiyle sona erdi.

Hafta boyunca sadece merkez kampüste değil, Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi gibi çevre yerleşkelerde de tanıtım stantları kuruldu. Öğrenciler, Erasmus+ programının sunduğu fırsatlar hakkında bilgi alarak merak ettikleri soruları yöneltti.

Etkinliklerin önemli duraklarından biri de Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen "Erasmus+ KA131 Personel Hareketliliği ve KA171 Projeleri Bilgilendirme Toplantısı" oldu. Toplantıya, Malezya Utara Üniversitesinden Prof. Dr. Huda İbrahim, Mısır Benha Üniversitesinden Prof. Dr. Abdelfattah Selim ve Ürdün Al-Balqa Üniversitesinden Dr. Rafi Al-Njadat katılarak uluslararası iş birliği deneyimlerini paylaştı. Erasmus+ programından yararlanan KBÜ personeli de yurt dışı tecrübelerini aktararak öğrencilere ilham verdi.

Toplantı sonunda yapılan çekilişle sürpriz hediyeler dağıtılırken, etkinlik günü botanik bahçede meyve fidanı dikimiyle tamamlandı.

Ayrıca Karabük Üniversitesi temsilcileri, Kastamonu Üniversitesinin düzenlediği Staff Week programına katılarak Erasmus Ofisi personeliyle deneyim paylaşımında bulundu. Almanya'daki Amberg-Weiden Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Kenya'daki Kenyatta Üniversitesi, Endonezya'daki Dian Nuswantoro Üniversitesi (UDINUS) ve Kosova'daki Priştine Üniversitesi yetkilileriyle de IIA, MoU ve KA171 projeleri üzerine görüşmeler gerçekleştirildi.

Etkinlik haftası, Sosyal Yaşam Merkezi etkinlik alanı ve Tıp Fakültesi Dr. Ekrem Karakaya Konferans Salonu'nda düzenlenen genel bilgilendirme toplantısıyla sona erdi. Erasmus+ öğrenim hareketliliğinden yararlanan öğrenciler, kendi deneyimlerini paylaşarak programın sunduğu kültürel ve akademik katkılara dikkat çekti.

Bir hafta boyunca süren etkinlikler, Karabük Üniversitesi öğrencileri ve personelinin Erasmus+ programına yönelik farkındalığını artırırken, kurumun uluslararası görünürlüğünü de güçlendirdi. - KARABÜK

