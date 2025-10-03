Karabük Üniversitesi Öğrencisi İkincilik Ödülü Aldı

Karabük Üniversitesi Elektronik Mühendisliği mezunu Leyla Bayram, geliştirdiği "MineTrack-X" projesiyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Araştırmaları Merkezi (UDHAM) tarafından düzenlenen "3. Ulaşan ve Erişen Türkiye 2053 Üniversiteler Arası AR-GE Fikir Yarışması"nda ikincilik elde etti.

İstanbul'da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunda (BTK) gerçekleştirilen ödül törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu da katıldı. Törende, başarılı olan 42 projenin sahibi 84 öğrenciye ödülleri takdim edildi.

Bayram, "MineTrack-X: Otonom Hafif Raylı Madencilik Taşıma Sistemi" adlı projesiyle ikincilik ödülüne layık görüldü. Proje, maden sahalarında insanlı taşıma riskini ortadan kaldırarak iş güvenliğini artırmayı, düşük bakım maliyetiyle verimliliği yükseltmeyi amaçlıyor.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen yarışmaya 65 üniversiteden 315 öğrenci, 200 proje ile katıldı. Karayolu, demiryolu, denizcilik, havacılık-uzay ve haberleşme kategorilerinde yarışan projeler arasından 32 üniversiteden 46 proje ödüle değer görüldü. Yarışmada toplam 4 milyon 922 bin 800 lira ödül dağıtıldı.

Ödül törenine Karabük Üniversitesini temsilen Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş da katıldı. Karaş, KBÜ'nün yenilikçi projelere verdiği öneme dikkat çekerek öğrencilerin ulusal ve uluslararası başarılarının gurur verici olduğunu söyledi.

Bakanlık yetkilileri, ödül kazanan projelerin hayata geçirilmesi için gerekli adımların atılacağını belirterek, yarışmanın gençlerin yenilikçi fikirlerini destekleyerek Türkiye'nin 2053 vizyonuna katkı sunduğunu ifade etti. - KARABÜK