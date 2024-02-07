Karabük Üniversitesi Öğrencileri Ulusal Tasarım Yarışmasında Mansiyon Ödülü Aldı

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileri, düzenlenen Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışmasında mansiyon ödülü almaya hak kazandı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Mimarlık Bölümü, Cumhuriyet'in 100. Yılını kutlamak ve kalıcı bir eser ile temsilini sağlamak amacıyla Ulusal Öğrenci Tasarım Yarışması düzenledi. KBÜ Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileri Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak düzenlenen tasarım yarışmasına katıldı.

Karabük Üniversitesi Başak Cengiz Mimarlık Fakültesi öğrencileri Zehra Nur Özcan, Mualla Kansızgündüz ve Zeynep Nur Tosyalıoğlu gönderdiği tasarım projesi ile jüri tarafından değerlendirildi ve yarışmada mansiyon ödülüne layık görüldü.

"Toprağın Yankısı", "Bastığın Yerleri Toprak Diyerek Geçme" felsefesi ile yola çıkan KBÜ'lü öğrenciler yaptıkları tasarımın sadece fiziksel bir yapı değil, aynı zamanda toprağın yüceltilmesini ve anılmasını sağlayan birer simge olduğunu belirtti.

Bu yenilikçi tasarımın sürdürülebilirlik ilkesini göz önünde bulunduran KBÜ'lü öğrencilerin projesi, toprak ve ahşap gibi yerel ve uzun ömürlü malzemelerin kullanımı, enerji tüketimini azaltmayı ve doğal kaynakların korunmasını amaçlıyor. - KARABÜK