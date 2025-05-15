Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Karabük Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Şenliği Renkli Görüntülere Sahne Oldu
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Karabük Üniversitesi'nde düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Şenliği, iki gün süren etkinliklerle öğrenciler arasında sosyal ve kültürel etkileşimi artırdı. Müzik, tiyatro, dans gösterileri ve çeşitli aktivitelerle dolu geçen şenlik, yoğun ilgi gördü.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) düzenlenen Öğrenci Kulüpleri Şenliği, iki gün süren etkinlik programıyla kampüs yaşamına renk kattı. Müzikten tiyatroya, dans gösterilerinden sinema etkinliklerine kadar birçok faaliyetle dolu dolu geçen şenlik, öğrencilerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

KBÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın açılışını yaptığı şenlikte, üniversite öğrencilerinin sosyal, kültürel ve sanatsal gelişimlerine katkı sağlanması hedeflendi. Etkinlikler boyunca kampüs alanı adeta bir festival havasına büründü.

Şenliğin ilk gününde halk oyunları ekibinin gösterisinin ardından, Kazakistanlı öğrenciler geleneksel müzik aleti dombra ile dinleti sundu. Daha sonra sahne alan Grup Yekta, enerjik performansıyla izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Günün sonunda ise öğrenciler sinema salonunda gösterilen "Shrek 2" filmi ile günün yorgunluğunu attı.

Etkinliğin ikinci günü "Karaoke" etkinliğiyle başladı. Safranbolu Fethi Toker Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Müzik Bölümü öğrencilerinin sunduğu "Çok Sesli Koro Konseri" izleyicilerden büyük beğeni topladı.

Günün ilerleyen saatlerinde, Grup Yekta ve Grup Artakalanlar Band'ın sahne aldığı konserlerle kampüs, müzik dolu anlara ev sahipliği yaptı. Şenlik süresince düzenlenen geleneksel sokak oyunları, ödüllü bilgi yarışmaları, sürpriz çekilişler ve kulüp tanıtım stantları öğrencilerin ilgisini çekti. Öğrenciler, farklı kulüpler hakkında bilgi edinme ve aktif katılım fırsatı buldu.

Kızılay iş birliğiyle gerçekleştirilen kan bağışı etkinliği de şenlik boyunca devam ederken, Karabük Üniversitesi Tiyatro Kulübü tarafından sahnelenen "Bir Evlenme" adlı tiyatro oyunu, iki seans halinde tiyatroseverlerle buluştu.

Renkli görüntülere sahne olan Öğrenci Kulüpleri Şenliği, öğrencilerin hem eğlenceli vakit geçirmesini hem de sosyal etkileşimlerini artırmasını sağladı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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