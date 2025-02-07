İstanbul'da bayrak değişimi! Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı

Kongrede konuşan Erdoğan, Bahçeli'nin son durumunu anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi

Billboardlarda okuduğu yazı üzerinden İmamoğlu'na yüklendi
Kilyos'ta dev dalgalar gemiyi sürükledi! Mürettebat kurtarılmayı bekliyor

Mürettebatın ölüm kalım savaşı sürüyor
Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Ünlü su markasına dehşete düşüren suçlama: Otizm ve kansere yol açıyor

Karabük Üniversitesi Öğrenci Destek Koordinatörlüğü Kuruldu

Karabük Üniversitesi Öğrenci Destek Koordinatörlüğü Kuruldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Üniversitesi senato toplantısında Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, Öğrenci Destek Koordinatörlüğü'nün faaliyete geçtiğini duyurarak, öğrencilerin sorunlarının dinlenip çözüm yollarının bulunacağını ifade etti.

Karabük Üniversitesinin senato toplantısında konuşan Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, 'Öğrenci Destek Koordinatörlüğü'nün kurulduğunu ve faaliyete geçtiğini duyurdu.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın başkanlığında gerçekleştirilen senato toplantısında, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Elif Çepni, Genel Sekreter Lütfü Köm ve Karabük Üniversitesi senato üyeleri yer aldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık'ın 2025 yılı Ocak ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmaları anlattığı sunum ile başlayan toplantı, üniversitenin akademik ve idari işlemlerine ilişkin önemli gündem başlıklarının görüşülmesiyle devam etti.

"Karabük Üniversitesi olarak öğrenci dostu bakış açısına sahibiz." diyen Rektör Kırışık faaliyete yeni başlayan Öğrenci Destek Koordinatörlüğünde öğrencilerin her türlü sorununun dinlenip çözüm yolları bulunacağını söyledi.

Öğrenci Destek Koordinatörlüğünün faaliyetlerinin tüm akademik birimlere yaygınlaştırılacağını vurgulayan Kırışık, "Her birimimizde Öğrenci Destek Koordinatörlüğümüz bu çalışmayı yapacak. Amacımız hem üniversitemizin faaliyetlerini ve politikalarını öğrencilerimize anlatmak hem de onların isteklerini, önerilerini ve taleplerini toplamak" dedi.

Rektör Kırışık, öğrencilerin daha etkin bir öğrenim hayatı sürdürebilmesi için bu tür destek mekanizmalarının önemine dikkat çekti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
img

Galatasaraylıları kahredecek haber
img

Ankara ve İstanbul'da toplam 103 kişi hayatını kaybetti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf isyan etti: Sadece nakliye parası çıkıyor

Haldeki fiyat etiketini gösteren esnaf duruma isyan etti
Mauro Icardi, Arjantin'e geri döndü

Gelişiyle gidişi bir oldu
Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü

Eve erken gelen koca, karısını başkasıyla görünce çılgına döndü
Esnek çalışma modelinin detayları belli oldu

Türkiye'de tatil gün sayısı artacak
Livakovic rekor bedelle Bayern Münih'e transfer oluyor

Rekor bedelle dünya devine transfer oluyor
16 gündür aranan kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Kayıp iş insanının korkunç sonu! Katil tanıdık çıktı

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.