KBÜ'lü öğrenciler 500 çam fıstığı fidanını toprakla buluşturdu

KBÜ'lü öğrenciler 500 çam fıstığı fidanını toprakla buluşturdu
Güncelleme:
Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan 'Genç Ellerle Yeşeren Gelecek' projesi kapsamında 250 gönüllü genç, 500 çam fıstığı fidanını toprakla buluşturdu. Etkinlik, çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefleri doğrultusunda gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi öğrencileri tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığının desteklediği proje kapsamında, 250 gönüllü gencin katılımıyla 500 çam fıstığı fidanı toprakla buluşturuldu.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ) yürütülen Gönüllülük Çalışmaları dersi kapsamında hayata geçirilen "Genç Ellerle Yeşeren Gelecek" isimli projede, 250 gönüllü genç çevre bilinci ve sürdürülebilirlik hedefiyle bir araya geldi. Projenin koordinatörlüğünü, Karabük Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı ve Gönüllülük Çalışmaları dersi öğretim elemanı Dr. Özcan Büyükgenç üstlendi.

Fidan dikim etkinliği, Kılavuzlar mevkiinde gerçekleştirildi. Etkinliğe Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven, Karabük Orman İşletme Müdürü Cemal Bozkurt ve KBÜ Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Cumhur Güngöroğlu da katıldı.

"Her Fidan, Geleceğe Bir Umuttur" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte gönüllü gençler fidanlara can suyu verirken, program sonunda çevre temizliği yaparak doğaya olan sorumluluklarını da yerine getirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
