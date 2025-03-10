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Karabük Üniversitesi'nde Türk Dünyası Öğrencileri ile Kardeşlik İftarı

Karabük Üniversitesi'nde Türk Dünyası Öğrencileri ile Kardeşlik İftarı
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Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Türk dünyasından gelen öğrencilerle birlikte düzenlenen iftar programında birlik ve kardeşlik mesajı verdi. Etkinlik, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildi.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Ramazan etkinlikleri çerçevesinde Türk dünyasından öğrencilerle iftar programında bir araya geldi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Sosyal Yaşam Merkezi Öğrenci Yemekhanesi'nde "Türkistan Kardeşlik İftarı" programı düzenlendi. Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan ve Kırgızistan'dan gelen öğrenciler aynı masada bir araya gelerek Ramazan'ın birlik ve kardeşlik ruhunu yaşadı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Kırışık, iftar programında yaptığı konuşmada, "Böyle bir etkinlik dizisine ev sahipliği yapmaktan büyük bir sevinç ve gurur duyuyoruz" dedi.

Ramazan etkinliklerinin sivil toplum kuruluşlarının desteğiyle gerçekleştirildiğine dikkat çeken Kırışık, "Bu organizasyonları, ilimizdeki yaklaşık 25 sivil toplum kuruluşunun katkılarıyla hayata geçiriyoruz. Üniversite ile sivil toplum kuruluşları arasındaki bu gönüllü iş birliği son derece kıymetli" ifadelerini kullandı.

Türkistan Kardeşlik İftarı'nın yalnızca Türk dünyasından gelen öğrencileri değil, farklı millet ve inançlardan insanları da bir araya getirdiğini vurgulayan Kırışık, "Bugün, Orta Asya'dan soydaşlarımızla bir aradayız, ancak burada her milletten ve her dinden insanı kucaklayan bir anlayışla buluşuyoruz" diye konuştu.

İftar programına Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Elif Çepni, Prof. Dr. Hasan Solmaz ve Prof. Dr. İsmail Rakıp Karaş'ın yanı sıra akademik ve idari personel ile çok sayıda öğrenci katıldı.

İftarın ardından Kazakistanlı öğrenciler, geleneksel dombra müziği çalarak etkinliğe renk kattı. Türk öğrenciler tarafından coşkuyla karşılanan bu performans, kültürel dayanışmanın bir simgesi oldu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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