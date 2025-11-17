Haberler

Karabük Üniversitesi'nde Bilgisayar ve Bilişim Fakültesi İncelemesi

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, yeni açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi'ni gezerek projeler hakkında bilgi aldı ve yapay zeka tabanlı çözümler üzerinde yapılan çalışmaları değerlendirdi.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Temmuz ayında açılan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesinde yürütülen çalışmaları yerinde inceledi.

Rektör Kırışık, Dekan Yardımcıları Prof. Dr. İlker Türker ve Doç. Dr. Hakan Kutucu ile birlikte fakülteyi gezerek akademik kadro ve idari personelden projeler hakkında bilgi aldı. Fakültenin yapılanma süreci, eğitim altyapısı ve gelecek döneme yönelik hedefler değerlendirildi.

Görüşmede, özellikle yapay zeka tabanlı Rektörlük Karar Destek Sistemi üzerinde yürütülecek projeler gündeme geldi. Rektör Kırışık, bu çalışmaların üniversitede karar alma süreçlerini hızlandıracağını ve daha etkin hale getireceğini belirtti.

Dekan Yardımcısı Kutucu ise TÜBİTAK 2209-A öğrenci projeleri ile Yapay Zeka Takımı tarafından sürdürülen faaliyetlere ilişkin sunum yaptı. Ayrıca fakültenin kalite süreçlerine yönelik hazırlıklar da ele alındı.

Dijital çağın ihtiyaçlarına yanıt vermek üzere kurulan Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi, 20'nin üzerinde öğretim üyesiyle teknoloji odaklı eğitim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmeyi hedefliyor. - KARABÜK

