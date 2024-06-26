Karabük Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Arasında İş Birliği Protokolleri İmzalandı

Karabük Üniversitesi ile Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi arasında Sağlık Bilimleri Festivali (SAĞLIKFEST) ve Sosyal Bilimler Festivali (SOSYALFEST) kurumsal paydaşlığına ilişkin iş birliği protokolleri imzalandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Kocaeli Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muzaffer Elmas ile SAĞLIKFEST ve SOSYALFEST hakkında iki üniversite arasında yapılabilecek iş birliği konusunda görüştü.

Görüşmenin ardından Rektör Kırışık, Elmas ile Kurumsal Paydaş İş Birliği Protokolleri imzaladı.

Protokoller festivaller çerçevesinde kurumsal paydaşı olan kurumların sağlayacağı uygulama desteği, alan desteği, iletişim ve tanıtım desteği ile mali ve finansman desteğinin koşullarını içeriyor. - KARABÜK