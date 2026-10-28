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Karabük Üniversitesi güvenlik için 8888 numaralı çağrı merkezi kurdu

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Karabük Üniversitesi güvenlik için 8888 numaralı çağrı merkezi kurdu
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Karabük Üniversitesinde kampüs ve üniversite birimlerindeki güvenlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla Güvenlik Çağrı Merkezi oluşturuldu. Merkez kapsamında kullanıma açılan 8888 numaralı hat üzerinden Koruma ve Güvenlik Amirliği ile hızlı iletişim kurulabilecek.

Karabük Üniversitesinde (KBÜ), kampüs ve üniversite birimlerindeki güvenlik hizmetlerinin etkin yürütülmesi amacıyla Güvenlik Çağrı Merkezi oluşturuldu.

Karabük Üniversitesinde güvenlik hizmetlerinin koordinasyonunu güçlendirmek amacıyla oluşturulan Güvenlik Çağrı Merkezi kapsamında 8888 numaralı telefon hattı kullanıma açıldı.

Merkez kapsamında kullanıma açılan 8888 numaralı telefon hattı aracılığıyla ihtiyaç duyulan durumlarda Koruma ve Güvenlik Amirliği ile hızlı iletişim kurulabilecek.

Yeni hattın, güvenlikle ilgili ihtiyaç ve durumların ilgili birime hızlı şekilde iletilmesine ve güvenlik hizmetlerinin koordineli yürütülmesine katkı sağlaması hedefleniyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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