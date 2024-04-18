Karabük'ün Ovacık ilçesinde Kezban Şahin, eşinden muhtarlık görevini devraldı

Karabük'ün Ovacık ilçesinde yaşayan Kezban Şahin(64) tek aday olarak katıldığı seçimde 3 dönemdir muhtarlık yapan eşinden görevi devraldı.

İlçeye bağlı Yığınot Köyünde yaşayan ve 2009 yılından itibaren muhtarlık yapan Nazım Şahin (68) 31Mart Mahalli İdareler Seçiminde aday olmayınca yerine eşi Kezban Şahin (64) aday oldu.

Tek aday olarak seçime katılan Şahin, 17 seçmenin bulunduğu köyde oyların hepsini alarak yeni muhtar seçildi.

Şahin, mazbatasını alarak, 15 yıldır azalığını yaptığı eşinden görevi alıp köyün eksikliklerini gidermek için çalışmalara başladı.

"Eşim 15 senedir muhtardı, 3. döneme takıldı"

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Kezban Şahin, "Bu dönem muhtar oldum. Eşim 15 senedir muhtardı. Üçüncü döneme takıldı. Artık benim muhtar. İnşallah elimden geldiğince birşeyler yapacağız" dedi.

Eşinin 3 dönemdir muhtarlık yaptığı sırada bütün işlerin ilerleyişini öğrendiğini belirten Şahin, "Çünkü azası olarak hep yanındaydım. Bundan sonra görevi ben devraldım. İnşallah artık o benim yanımda olacak" diye konuştu.

Muhtar adayı olduğunda köylülerin kendisini desteklediğini ve haberi aldıklarında memnuniyet duyduklarını aktaran Şahin, "Köyümüzde 17 nüfusum var. İşte yeni yeni evler yapılıyor, konteynerler konuldu. İki tane daha gelecek inşallah. Bu emekli oldular işte. Yavaş yavaş ilerliyor köyümüz" ifadelerini kullandı.

Köyde emeklilerin yaşadığını ve kendilerine yetecek kadar bahçe işleriyle uğraştıklarını anlatan Şahin, köyün su, yol ve köy konağında yaşanan sıkıntılarını gidermek için çalışma yapacaklarını söyledi.

15 yıllık muhtarlık görevinin ardından köylülerle aldıkları karar doğrultusunda eşinin muhtar adayı olduğunu anlatan Nazım Şahin ise, eşinin destekçisi olmaya devam edeceğini kaydetti. - KARABÜK