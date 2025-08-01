Karabük'te Yangın Faciası: Zeki Özdemir'in 60 Yıllık Hatıraları Kül Oldu

Karabük'te Yangın Faciası: Zeki Özdemir'in 60 Yıllık Hatıraları Kül Oldu
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Karabük'te meydana gelen orman yangını, 60 yıl önceki yangında halası tarafından kurtarılan Zeki Özdemir'in evini tamamen kül etti. Yangında can kaybı olmaması tek tesellisi olurken, ormanların yanmasının derin üzüntüsü yaşanıyor.

Karabük'te 60 yıl önceki yangında halası tarafından beşikten kurtarılan Zeki Özdemir, bu kez eviyle birlikte hatıralarını da alevlere teslim etti.

Karabük'te Çavuşlar köyünde başlayarak geniş bir alana yayılan ve 7 gün süren müdahalenin ardından kontrol altına alınan orman yangınlarının ardından, yangından etkilenen bölgelerde çarpıcı insan hikayeleri ortaya çıkıyor. Bu hikayelerden biri de Kamış Köyü'nde yaşayan 60 yaşındaki Zeki Özdemir'e ait.

Yangında evi tamamen kül olan Özdemir ve ailesi, geçici olarak Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) tarafından sağlanan konteynerde yaşam sürdürüyor.

Özdemir, 60 yıl önce yine aynı köyde çıkan bir başka yangında da ölümden döndüğünü anlattı.

1965 yılında henüz 8 aylık bir bebekken, çocukların oyun oynarken çıkardığı yangın sonucu 8 evin yandığını söyleyen Özdemir, "Tam 1-1.5 ay sonra 60 yıl olacak. O yangında ben beşikteymişim, halam beni kurtarmış. Maalesef 60 yıl sonra yine evimiz yandı" dedi.

Yangın sırasında can kaybı yaşanmamasının tek tesellileri olduğunu ifade eden Özdemir, "36 konut yanmışken bizim tek tesellimiz bir tane canımıza en ufak bir zarar gelmemesi. En büyük üzüntümüz evlerimizin yanması değil, ormanlarımızın yanması. Bu kadar orman ne zaman yetişir ya? Bizim çocuklarımız inşallah bir daha yangın çıkmazsa çocuklarımız ve torunlarımızı ancak görür. Yazık ya. Keşke bir tane ağacımız yanmasaydı. Evler yansın. Bunlar yapılır" diye konuştu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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