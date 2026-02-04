Haberler

Karabük'te öğrencilerden bayrak etkinliği

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kılavuzlar İlkokulu'nda 326 öğrenci, öğretmenler ve veliler, Türk Bayrağı temalı farkındalık etkinliği kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek yürüdü. Etkinlik, İstiklal Marşı'nın okunması ile sona erdi.

KARABÜK'te, Kılavuzlar İlkokulu'nda, 326 öğrenci, öğretmenler ve veliler, farkındalık etkinliği kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek Türk bayraklarıyla yürüdü.

Karabük'te, Kılavuzlar İlkokulu'nda Türk Bayrağı temalı, 'İstiklal Bayrakla İstikbal Maarifle' ismiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 326 öğrenci ve öğretmenler, kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek ve Türk bayraklarıyla Kılavuzlar Mahallesi'nde bayrağa saygı yürüyüşü yaptı. Etkinlik, öğrenci, öğretmen ve velilerin İstiklal Marşı'nı okumasının ardından sona erdi.

Okul Müdürü Adem Karaman, yaptığı açıklamada, "Amacımız Türk Bayrağına olan saygımızı ve değerimizi öğrencilerimize benimsetmek ve onları bu doğrultuda yaşam tarzı haline getirebilmektir. Bir millet eğer bir bayrak etrafında toplanabiliyorsa güçlüdür. İnşallah Türk milleti de bu bayrağın etrafında kenetlenmiş halde bu yüzyılda en güçlü ülke olarak dünyada söz sahibi olacak ve bu doğrultuda biz de çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yerel
MHP'li Feti Yıldız: Umut hakkı konusunda uzlaştık

Abdullah Öcalan'a umut hakkı konusunda uzlaşıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor

Talisca kararını yönetime iletti! İmzayı atıyor
Fenerbahçeliler çıldırdı! Kante'yi havalimanında karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz

Kante'yi karşılamaya ne ile gideceklerini tahmin bile edemezsiniz
Köylüler tesadüfen keşfetti! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor

Tesadüfen keşfedildi! Bu oyuktan geçenler gördüklerine inanamıyor
Saba Tümer'in konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Bana hanım deme

Konuğuna yaptığı uyarı programın önüne geçti: Resmen yürümüş
Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Epstein dosyasında ortaya çıkan detay bir ülkeyi alarma geçirdi
Olaitan'dan transfer itirafı: Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş

Beşiktaş'ın onu istediğini öğrendiğinde bakın ne yapıyormuş