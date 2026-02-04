Karabük'te öğrencilerden bayrak etkinliği

KARABÜK'te, Kılavuzlar İlkokulu'nda, 326 öğrenci, öğretmenler ve veliler, farkındalık etkinliği kapsamında kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek Türk bayraklarıyla yürüdü.

Karabük'te, Kılavuzlar İlkokulu'nda Türk Bayrağı temalı, 'İstiklal Bayrakla İstikbal Maarifle' ismiyle farkındalık etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlikte 326 öğrenci ve öğretmenler, kırmızı-beyaz kıyafetler giyerek ve Türk bayraklarıyla Kılavuzlar Mahallesi'nde bayrağa saygı yürüyüşü yaptı. Etkinlik, öğrenci, öğretmen ve velilerin İstiklal Marşı'nı okumasının ardından sona erdi.

Okul Müdürü Adem Karaman, yaptığı açıklamada, "Amacımız Türk Bayrağına olan saygımızı ve değerimizi öğrencilerimize benimsetmek ve onları bu doğrultuda yaşam tarzı haline getirebilmektir. Bir millet eğer bir bayrak etrafında toplanabiliyorsa güçlüdür. İnşallah Türk milleti de bu bayrağın etrafında kenetlenmiş halde bu yüzyılda en güçlü ülke olarak dünyada söz sahibi olacak ve bu doğrultuda biz de çalışmalarımızı azimle, kararlılıkla yürüteceğiz" dedi.

Haber-Kamera: Murat ÖZELCİ/KARABÜK,