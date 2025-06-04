Karabük'te Köpek Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı

Karabük'te Köpek Ölümleri Üzerine Soruşturma Başlatıldı
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Karabük'te son iki günde meydana gelen köpek ölümleriyle ilgili olarak jandarma ekipleri inceleme başlattı. Başköy köyünde kimliği belirsiz kişilerce gerçekleştirilen olayın ardından soruşturma devam ediyor.

Karabük'te köpek ölümleriyle ilgili soruşturma başlatıldı

KARABÜK - Karabük'te son iki gündür kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce köpeklerin telef edilmesi üzerine jandarma ekipleri inceleme başlattı.

Olay, merkeze bağlı Başköy köyünde meydana geldi. Köy sakinleri iki gün içinde farklı saatlerde iki köpeğin telef edilmesi üzerine durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri, farklı noktalarda ölü halde bulunan köpeklerle ilgili çalışma başlattı. Şüpheli kişi veya kişilerin bulunması için soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - Yerel
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