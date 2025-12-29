Karabük'te kar çilesi ve eğlence bir arada

Karabük'te etkili olan kar yağışını fırsata çeviren bir içerik üreticisi, kayak takımlarıyla Safranbolu'nun tarihi sokaklarında kayarak renkli görüntülere imza attı.

Karabük genelinde kar yağışı etkisini sürdürmeye devam ediyor. Yollar karla kaplanırken, sürücüler de ilerlemekte güçlük çekti. Bazı araçlar rampaları çıkamayarak geri dönüş yaptı. Yaşamı olumsuz etkileyen kar yağışı renkli görüntüleri de ortaya çıkardı. UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Safranbolu'da bir içerik üreticisi, kayak takımlarını giyerek sokaklarda kayak yaptı.

Karın keyfini doyasıya çıkaran içerik üreticisi Furkan Gülçetiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Kar yağışı herkesi olduğu gibi bizi de heyecanlandırdı. Bende kayak takımlarımı alarak bir farkındalık ve deneyim olsun diye trafiğin olmadığı sokaklarda kaymak istedim. Çok güzel bir deneyimdi" ifadelerine yer verdi. Kayak sporunun çok güzel olduğunu ifade eden Gülçetiner, herkesin bu sporla ilgilenmesi tavsiyesinde bulundu.

Minibüs şoförü Hayati Özbek, yolların çok kötü durumda olduğunu aktararak, "Sabah ne yapacağız bilmiyoruz" dedi. Özbek, yaşadıkları olumsuzluklara rağmen kar yağışının da kış güzelliği olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Safranbolu'nun bir çok noktasında vatandaşlar ve çocuklar, mahalle aralarını kayak merkezine çevirdi. Poşetlerini ve kızaklarını alan çocuklar, kayarak doyasıya karın tadını çıkardı. Kayak merkezine gidemediklerini belirten çocuklar, kendi kayak merkezlerini oluşturduklarını aktardılar. - KARABÜK