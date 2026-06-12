Karabük Bartınlılar Derneği'nin projesine 500 bin TL hibe desteği

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan ve İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen "Tarihi Tatlar, Yeni Hayatlar" projesi, 500 bin TL hibe desteği almaya hak kazandı.

Projenin protokol imza töreni, Karabük Valisi Oktay Çağatay'ın katılımıyla Valilik makamında gerçekleştirildi. Törene İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Önder Eliyeyioğlu, Karabük Bartınlılar Derneği Başkanı Yüksel Korkut ve dernek yönetim kurulu üyeleri katıldı.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen destek programı kapsamında hibe almaya hak kazanan proje ile şiddete maruz kalmış veya sosyal ve ekonomik açıdan risk altında bulunan kadınların ekonomik ve sosyal yönden güçlendirilmesi, üretim süreçlerine aktif katılımlarının sağlanması ve yaşam kalitelerinin artırılması hedefleniyor.

Proje kapsamında kadınlara yönelik mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri, atölye çalışmaları, mentorluk ve danışmanlık programları düzenlenecek. Kooperatif temelli üretim modelleriyle kadınların istihdama katılımlarının artırılması ve sürdürülebilir gelir elde etmelerinin desteklenmesi planlanıyor.

Öte yandan kadınların bakımını üstlendiği travma yaşamış veya ihmal riski taşıyan çocuklara yönelik spor ve müzik eğitimleri, psikolojik destek ve terapi oturumları, aile içi iletişim atölyeleri, sosyal etkinlikler ve kültürel geziler de gerçekleştirilecek.

Protokol imza töreninde konuşan Vali Çağatay, güçlü bir toplumun temelinde güçlü ailelerin, üretken bireylerin ve sosyal dayanışma kültürünün bulunduğunu belirterek, sivil toplum kuruluşlarının bu noktada önemli bir görev üstlendiğini ifade etti.

Kadınların ekonomik hayata katılımını artıran ve çocukların sağlıklı gelişimlerini destekleyen projelerin toplumsal kalkınmaya doğrudan katkı sunduğunu vurgulayan Çağatay, kadınların bilgi, beceri ve üretim kapasitelerini geliştirmelerine imkan sağlayan, çocukların ise sosyal, kültürel ve psikolojik yönden desteklenmesini amaçlayan projenin sosyal dayanışmanın güzel bir örneğini oluşturduğunu kaydetti. Çağatay, projenin Karabük için hayırlı sonuçlar doğurmasını temenni ederek emeği geçenlere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı