Karabük'te bahçede donmuş halde bulunan yaşlı kadın toprağa verildi

Karabük'te evinin arka bahçesinde donmuş olarak bulunan 80 yaşındaki Zehra Bölüm'ün cenazesi, ailesine teslim edilerek köy mezarlığında defnedildi. Cenaze namazı, buzlanan köy yolundan dolayı aile mezarlığı önünde kılındı.

Karabük'te evinin arka bahçesinde donmuş halde yaşamını yitiren 80 yaşındaki kadın toprağa verildi.

Merkeze bağlı Bulak köyünde evinin arka tarafından donmuş halde hayatını kaybeden Zehra Bölüm'üm (80) cenazesi, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından ailesine teslim edildi.

Yaşlı kadın için Bulak köyünde cenaze töreni düzenlendi.

Köy yolunun buzlanması nedeniyle Bölüm'ün cenaze namazı aile mezarlığının önünde kılındı.

Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından yaşlı kadının naaşı toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
