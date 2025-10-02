Karabük'te 29. Ortaçağ ve Türk Dönemi Araştırmaları Sempozyumu Düzenlendi

Karabük'te düzenlenen 29. Ortaçağ ve Türk Dönemi Araştırmaları Sempozyumunda 330 araştırmacı tarafından sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel mirasın korunması ve ortaçağ arkeolojisi alanlarında 270'e yakın bildiri sunuldu.

Karabük Üniversitesi (KBÜ), sanat tarihi, mimarlık tarihi, tarihi kültürel mirasın korunması ve ortaçağ arkeolojisi alanlarında önemli akademisyenleri bir araya getiren "29. Ortaçağ ve Türk Dönemi Kazıları ve Sanat Tarihi Araştırmaları Sempozyumu"na ev sahipliği yaptı.

Sempozyumda, 330'a yakın araştırmacı tarafından sanat tarihi, mimarlık tarihi, kültürel mirasın korunması ve ortaçağ arkeolojisi alanlarında 270'e yakın bildiri sunuldu.

Etkinlik kapsamında, Safranbolu'nun UNESCO Dünya Kültür Mirası listesine alınmasına öncülük eden Prof. Dr. Metin Sözen, Olympos Antik Kenti kazılarında görev alırken hayatını kaybeden Sinan Sertel ve Safranbolulu iş insanı Şefik Yılmaz Dizdar'ın eşi Leyla Dizdar anısına özel oturumlar gerçekleştirildi.

Sempozyum, Safranbolu Eskiçarşı ile Eskipazar Hadrianapolis Antik Kenti'ne düzenlenen teknik geziyle sona erdi. - KARABÜK