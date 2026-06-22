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Karabük'te asfalt sezonu başladı

Karabük'te asfalt sezonu başladı
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Karabük İl Özel İdaresi, 2026 yılı asfalt sezonunu Ovacık ilçesinde düzenlenen programla açtı. Kırsal yollarda sıcak asfalt çalışmalarının aralıksız süreceği belirtildi.

Karabük İl Özel İdaresi tarafından 2026 yılı asfalt sezonunun startı Ovacık ilçesinde düzenlenen programla verildi.

Ovacık'ta gerçekleştirilen asfalt serim programına Ovacık Kaymakamı Öznur Güler Kıyak, AK Parti Karabük İl Başkanı Ferhat Salt, İl Genel Meclis Başkanı Ahmet Okan Kirman, Karabük İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şerafettin Kelleci, İl Genel Meclis üyeleri, kurum müdürleri, köy muhtarları ve vatandaşlar katıldı.

Programda, 2026 yılı asfalt sezonu kapsamında yürütülecek çalışmalar hakkında bilgi verilirken, kırsal bölgelerde ulaşım kalitesinin artırılması amacıyla sıcak asfalt çalışmalarının il genelinde aralıksız sürdürüleceği belirtildi.

Karabük İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, yeni sezonda da vatandaşlara daha güvenli ve konforlu ulaşım imkanı sunmanın hedeflendiği ifade edilerek, belirlenen program doğrultusunda köy yollarında asfalt çalışmalarının devam edeceği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca, asfalt sezonunun Karabük'e ve ilçelere hayırlı olması temennisinde bulunularak, sahada görev yapan personele kazasız ve sorunsuz bir çalışma dönemi dilendi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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