Karabük haberleri! Safranbolu Belediyesinde 20 Bin Ton Asfalt Hedefi

Gelen Karabük haberine göre Safranbolu Belediyesi, 2022 senesindeki asfaltlama hedefinin 20 bin ton olduğu açıklamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, hedefin 10 tonuna ulaşıldığını, yaz sezonunun sonuna kadar ihtiyaç olan yerlere asfaltlamanın yapılacağını bildirdi.

Safranbolu Belediyesi, 2022 senesindeki asfaltlama hedefinin 20 bin ton olduğu açıklamıştı. Fen İşleri Müdürlüğü, hedefin 10 tonuna ulaşıldığını, yaz sezonunun sonuna kadar ihtiyaç olan yerlere asfaltlamanın yapılacağını bildirdi.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, "2022 Planlamamızı yaptık ve havaların ısınmasıyla asfalt çalışmasına başladık. Bir ara hava yağışlı gittiği için ara vermek zorunda kaldık, yağış bitince devam ettik. Yani hava şartları müsade ettiği sürece, sezon sonuna kadar asfalt serimini aksatmadan sürdüreceğiz." dedi.

"Asfaltımızı da Kendimiz Üretiyoruz"

Başkan Köse, "Asfalt serimi yapan personelimiz sürekli sahada. Eğer onları bir gün asfalt dökerken göremiyorsanız, bilin ki üretim aşamasındadırlar. Safranbolu'muzun kıymetli vatandaşları bilsin ki, onların talep ettiği her işi imkanlarımız dahilinde çözüyoruz." ifadelerini kullandı. Taleplerden birinin Aşağı Tokatlı Bağları Mahallesi'ni Esentepe Mahallesi'ne bağlayan Özgür Sokak'ta yerine getirildiğini söyleyerek, "Yaz sezonunun sonuna kadar 20 bin ton hedefimizi gerçekleştireceğiz." diye konuştu.