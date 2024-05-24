Üye Girişi
Haberler

Karabük Bartınlılar Derneği'nden Kadın Emeği Üretime Dönüşecek Projesi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Proje, Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla imza töreniyle duyuruldu.

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanarak hibe desteği almaya hak kazanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi imza töreni Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.

Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.

Projenin imza töreni Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşti. Projeyle Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kadın mahkumlara yönelik düzenlenecek mesleki eğitimler ile hayatlarına yararlı olabilecek beceriler kazanmaları ve tekrar suça karışmalarının önlenmesi hedefleniyor.

İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan ve Müdürlük personelinin de yer aldığı imza töreninde, Vali Mustafa Yavuz, "Derneğimizi tebrik ediyorum. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mustafa Yavuz Hibe Desteği Karabük Kadın Yerel Güncel Haberler

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi

 Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

Seçime de toplantıya da damga vurdular! Vekillerin emekli için istediği zam oranı AK Parti'yi karıştırdı

 Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız

Bakmadan Geçme

KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Konya su kesintisi listesi! Kızılcık Şerbeti 64. bölüm canlı izle! Show TV Kızılcık Şerbeti yeni bölüm neler oldu? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Bursa su kesintisi listesi! Yeni Call of Duty oyununun ismi resmi olarak açıklandı! Call of Duty: Black Ops 6 tanıtım tarihi duyuruldu Vakıfbank çöktü mü? Vakıfbank mobil uygulaması neden açılmıyor? Yalı Çapkını CANLI İZLE! 24 Mayıs Yalı Çapkını 71. bölüm CANLI YAYIN! Yalı Çapkını FULL İZLE! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 23-24 Mayıs 2024 İzmir su kesintisi listesi! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS MAÇI CANLI İZLE! #127936 Fenerbahçe- Panathinaikos maçını canlı (HD) izleme linki! FENERBAHÇE BEKO- PANATHINAIKOS FİNAL FOUR maçı ne zaman? Fenerbahçe- Panathinaikos maçı saat kaçta hangi kanalda? #127936 ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Antalya su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 İstanbul su kesintisi listesi! Dolu yağışı sırasında nelere dikkat edilmeli? Araç kaplama doludan korur mu? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 24-25 Mayıs 2024 Ankara su kesintisi listesi! 25 Mayıs Cumartesi 2024 Günlük Burç Yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! 25 Mayıs burç yorumları nedir? Sokak köpekleri uyutulacak mı? Fatih Erbakan ne dedi?
Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada

Sele kapılan 2 çocuk sürüklenerek aracın altına girdi! Yüreklerin ağza geldiği anlar kamerada
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title