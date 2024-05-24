Karabük Bartınlılar Derneği'nden Kadın Emeği Üretime Dönüşecek Projesi
Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan 'Kadın Emeği Üretime Dönüşecek' projesi hibe desteği almaya hak kazandı. Proje, Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla imza töreniyle duyuruldu.
Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanarak hibe desteği almaya hak kazanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi imza töreni Vali Mustafa Yavuz'un katılımıyla gerçekleşti.
Karabük Bartınlılar Derneği tarafından hazırlanan "Kadın Emeği Üretime Dönüşecek" projesi hibe desteği almaya hak kazandı.
Projenin imza töreni Valilik Makam Toplantı Salonunda gerçekleşti. Projeyle Karabük T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunan kadın mahkumlara yönelik düzenlenecek mesleki eğitimler ile hayatlarına yararlı olabilecek beceriler kazanmaları ve tekrar suça karışmalarının önlenmesi hedefleniyor.
İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Fikret Erdoğan ve Müdürlük personelinin de yer aldığı imza töreninde, Vali Mustafa Yavuz, "Derneğimizi tebrik ediyorum. Projelerin hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. - KARABÜK