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Karabük Barosu'nda üç kadın adayın yarıştığı seçimi 115 oyla Sibel Şirin kazandı

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Karabük Barosu'nda üç kadın adayın yarıştığı seçimi 115 oyla Sibel Şirin kazandı
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Karabük Barosu başkanlığına genel kurul seçiminde 115 oy alan Avukat Sibel Şirin seçildi. Baro tarihinde ilk kez üç kadın adayın yarıştığı seçimde Şerife Özdemir 67, İrem Nane Öksüzoğlu 47 oy alırken, kayıtlı 281 avukattan 231'i oy kullandı.

Karabük Barosunun yeni başkanı, yapılan seçimde 115 oy alan Avukat Sibel Şirin oldu. Baro tarihinde ilk kez üç kadın adayın başkanlık için yarıştığı seçimde Şerife Özdemir 67, İrem Nane Öksüzoğlu ise 47 oy aldı.

Karabük Barosunda yeni dönem başkanını belirlemek üzere genel kurul ve seçim gerçekleştirildi. İki dönem baro başkanlığı yapan Avukat Emrah Köklü'nün yeniden aday olmadığı seçimde, Avukat Sibel Şirin, Avukat Şerife Özdemir ve Avukat İrem Nane Öksüzoğlu başkanlık için yarıştı.

Karabük Barosunun sosyal tesislerinde gerçekleştirilen seçimde, kayıtlı 281 avukattan 231'i oy kullandı. Oy pusulalarından ikisinin aday olmayan isimlere yönelik olduğu belirtilirken, yapılan sayım sonucunda Sibel Şirin 115 oy alarak Karabük Barosunun yeni başkanı seçildi. Şerife Özdemir 67, İrem Nane Öksüzoğlu ise 47 oy aldı.

"Centilmence bir seçim geçirdik"

Seçimin ardından açıklamalarda bulunan Sibel Şirin, haziran ayından bu yana yoğun bir çalışma yürüttüklerini belirterek meslektaşlarıyla birebir temas kurduklarını söyledi.

Genç ve kıdemli meslektaşlarının desteğiyle bu noktaya geldiklerini ifade eden Şirin, baro tarihinde ilk kez üç kadın adayın başkanlık için yarıştığını belirtti.

Şirin, 16 yıl aradan sonra yeniden bir kadın avukatın baro başkanlığı görevini üstleneceğini dile getirerek, "Meslektaşlarımız bizleri bu göreve layık gördü. İnşallah mazbatamızı aldıktan sonra, daha önce başkanlık yapan Fatma Hanım gibi başarılı bir dönem geçirerek projelerimizi hayata geçiririz. Centilmence bir seçim geçirdik. Diğer aday olan meslektaşlarıma da çok teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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