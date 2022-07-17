Karabağlar'da Çocuklar Tatili, Yaz Atölyeleri ile Dolu Dolu Geçirecek

Karabağlar Belediyesi Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi, Kurban Bayramı tatilinin ardından yaz atölyeleriyle çocukları ağırlayacak.

Karabağlar Belediyesi'nin kente kazandırdığı Nasreddin Hoca Çocuk Kültür Bilim Merkezi'ni, kısa sürede 10 binden fazla çocuk ziyaret etti. Sadece İzmir'den değil Ege'nin farklı illerinden gelen çocuklar, deney istasyonlarında, kültür sanat atölyelerinde, Uzay ve Havacılık Sergisi'nde keyifli saatler geçirdi.

Merkez, Kurban Bayramı tatilinin ardından çocukları ağırlamaya devam edecek. Yaz boyunca robotik kodlama, uçuş simülasyon, İngilizce, akıl zeka oyunları, model uçak, sanat atölyeleri çocuklarla buluşacak.

Randevu sistemiyle çalışan Nasreddin Hoca Çocuk Bilim ve Kültür Merkezi'ni ziyaret etmek isteyen kişi ya da gruplar, "https://nasreddinhocackbm.karabaglar.bel.tr/tr" internet ve "nasreddinhocackbm@karabağlar.bel.tr" mail adresine başvurabilecek.

SÜREKLİ GÜNCELLENECEK

Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, merkeze haftalar öncesinden rezervasyon yapıldığını vurgulayarak, "İzmir'de çok tartışılan bir binanın artık çocuklarla, bilimle, kültür ve sanatla anılır olmasından büyük mutluluk duyuyoruz. Burayı ziyaret eden çocuklarımız, hatta aileleri bir kez daha gelmek istiyor. Gelişen teknolojiye bağlı olarak buradaki sergimizi, deney istasyonlarımızı güncelleyecek ve merkezi sürekli cazip hale getireceğiz. Karabağlarımıza değer katacak proje ve çalışmalarımız aralıksız devam edecek" dedi.

ANKA / Yerel