Karabağlar Belediyesi'nden Kadınlara Yakın Savunma Eğitimi

Karabağlar Belediyesi, kadınlara yönelik şiddet olaylarının artması nedeniyle kadınların kendilerini rahatlıkla koruyabilmesi için yakın savunma (self defans) eğitimlerine başladı.

Karabağlar Belediyesi Spor İşleri Müdürlüğü bünyesinde başlayan ve Karate Antrenörü-Yakın Savunma Uzmanı Emin Baran tarafından verilen ilk eğitime, Karabağlarlı kadınlar yoğun ilgi gösterdi.

18 yaş ve üzeri kadınlara verilecek eğitimde katılımcılara, herhangi bir fiziksel saldırı sırasında mümkün olan her türlü imkanı kullanarak en kısa sürede kendilerini nasıl savunacakları ve saldırgandan nasıl kurtulacakları öğretililiyor.

Haftada 2 gün Esentepe Mahallesi Şehit Kara Pilot Üsteğmen Gürcan Ulucan Spor Salonu ve Vatan Mahallesi İhsan Alyanak Spor Salonu'nda düzenlenen eğitime kayıtlar devam ediyor.