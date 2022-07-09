Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı - Haberler

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Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı

ANKA - Yerel
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Karabağlar Belediyesi 3 Yeni Çöp Toplama Aracı Aldı

Karabağlar Belediyesi, KARBEL şirketi aracılığıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 3 yeni çöp toplama aracı kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alınan araçlar, Kurban Bayramı öncesi teslim edildi.

Karabağlar Belediyesi, KARBEL şirketi aracılığıyla Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne 3 yeni çöp toplama aracı kazandırdı. Devlet Malzeme Ofisi (DMO) üzerinden satın alınan araçlar, Kurban Bayramı öncesi teslim edildi.

KARBEL Şirket Müdürü Yakup Tendriç'le birlikte araçları inceleyen ve müdürlük personelinden teknik ayrıntılarıyla ilgili bilgileri alan Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu, "DMO'ya bu araçların parasını daha önce yatırmıştık. Böylece bugünkü fiyat artışlarından etkilenmemiş olduk. Yaklaşık 2 milyon liralık bedelle, son teknoloji 3 çöp toplama aracını Karabağlar'a kazandırdık. İlçemize hayırlı olsun" dedi.

Vatandaşların kendilerine emanet ettiği her kuruşu dikkatli kullanarak doğru yatırımlar için harcamaya devam edeceklerini belirten Selvitopu, "Zamanında yaptığımız satın almalarla araç filomuz hızla gençleşiyor. Çöp toplamadan asfaltlamaya kadar bir çok hizmeti, bu modern araçlarla yerine getiriyoruz. Aynı anlayışla çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

ANKA / Yerel

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