Karabağ'da Ermeni işgalinin sembolü olan tank Bakü'ye getirildi

Ermenilerin Karabağ'ın işgali sırasında Şuşa kentinin girişinde "zafer anıtı" olarak sergiledikleri 442 numaralı tank Azerbaycan'a getirildi.

Azerbaycan'ın Karabağ'daki Ermeni silahlı gruplarına yönelik başlattığı terörle mücadele operasyonun ardından Hankendi-Şuşa yolu Azerbaycan Ordusunun kontrolüne geçti. Kontrolü eline geçiren Azerbaycan Ordusu, Ermenilerin 1992 yılında 1'inci Karabağ savaşının ardından "zafer anıtı" olarak adlandırdıkları tankı Azerbaycan'a getirdi. Ermenilerin Hankendi-Şuşa yolunda bulunan ve Karabağ'ın işgalinin sembolü olarak sergilediği 442 numaralı tankın yerinden kaldırılarak başkent Bakü'deki Savaş Ganimetleri Parkı'na yerleştirildiği ve burada sergilenmeye başlandığı kaydedildi.

Ermenilerin "zaferler sembolü" olarak kullandığı 442 numaralı tank, Karabağ'ın işgali sırasında Şuşa şehrine girmeye çalışan ilk tanktı. Azerbaycan'ın Milli Kahramanı Albert Agarunov tarafından Şuşa şehrine girmeye çalışırken vurulan tank, Ermeniler tarafından onarılarak Hankendi-Şuşa yolu üzerinde namlusu Şuşa'ya doğru çevrilerek "zaferler sembolü" olarak yerleştirilmişti. - BAKÜ