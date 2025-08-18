Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda Devir Teslim Töreni
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda gerçekleştirilen devir teslim törenine katılarak yeni atanan Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na görev teslim etti.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı.
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanlığında gerçekleşen devir teslim törenine katıldı. 2025 Yüksek Askeri Şura Toplantısı'nda Genelkurmay Başkanı olarak atanan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, görevi Orgeneral Metin Tokel'e devretti. - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel