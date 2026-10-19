Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Erzurum Valisi Baruş'u makamında ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Tokel, Erzurum Valisi Baruş'u makamında ziyaret ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti. Görüşmede Vali Baruş, üst düzey askeri heyeti Erzurum'da ağırlamaktan memnuniyet duyduğunu belirterek teşekkür etti.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valisi Aydın Baruş'u makamında ziyaret etti.
Edinilen bilgiye göre, bir dizi program ve incelemelerde bulunmak üzere kente gelen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel ve 3'üncü Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Erzurum Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan komutanlar, daha sonra Vali Aydın Baruş ile makamında bir araya gelerek bir süre görüştü.
Ziyarete, 9'uncu Kolordu ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Osman Akyıldız da eşlik etti. Vali Aydın Baruş, üst düzey askeri heyeti Erzurum'da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek ziyaretleri için teşekkür etti.