Kara Kuvvetleri Komutanı Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Hakkari'nin Çukurca ilçesini ziyaret etti.

Bir takım incelemelerde bulunmak üzere Kuzey Irak sınırında bulunan Orgeneral Bayraktaroğlu, Çukurca ilçesini ziyaret etti. Tarihi Emir Şaban Camisi'nde cuma namazını kılan Orgeneral Bayraktaroğlu, daha sonra ilçede bulunan vatandaşlarla bir araya geldi. Burada vatandaşların taleplerini dinleyen Bayraktaroğlu, ardından askeri bölgeleri incelemeye devam etti.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'na, 2. Ordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç ve 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Atilla Dündar eşlik etti. - HAKKARİ