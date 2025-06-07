Kara Kuvvetleri Komutanı Bayraktaroğlu, Iğdır'da Mehmetçikle Buluştu
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'nu ziyaret ederek, burada görevli Mehmetçiklerin bayramını kutladı.
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki Mehmetçiği ziyaret etti.
Milli Savunma Bakanlığının sosyal medya hesabındaki paylaşımda, şu bilgilere yer verildi: "Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, 6 Haziran 2025 tarihinde Kurban Bayramı dolayısıyla Iğdır'daki 5'inci Hudut Tugay Komutanlığı Ziyaret Hudut Karakolu'na gitti. Hudut karakolunda görevli Mehmetçiklerle görüşen Orgeneral Bayraktaroğlu, hudut kartallarının Kurban Bayramı'nı tebrik etti." - IĞDIR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel