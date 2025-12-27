Haberler

Bakan Uraloğlu: "Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin 7 gün 24 saat çalıştığını duyurdu. Bakan, karla mücadele çalışmalarının detaylarını paylaştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerinin karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini belirterek, "Turuncu ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, karla mücadele kapsamında Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalara ilişkin açıklamada bulundu. Bakan Uraloğlu, "Turuncu Ekiplerimiz kar yağışının etkili olduğu güzergahlarda 7 gün 24 saat görev başında" diye konuştu.

Uraloğlu, ekiplerin Kangal - Malatya Devlet Yolu, Sivas-Erzincan Devlet Yolu, Anadolu Otoyolu, Halkapınar-İvriz İl Yolu, Beyşehir-Konya Yolu, Zara-İmranlı-Kızıldağ Devlet Yolu, Kangal-Divriği Devlet Yolu, İliç-Kemaliye Devlet Yolu gibi kar yağışının yüzünü gösterdiği mevkilerde tuzlama ve yol açma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

Çalışmaların yurt genelinde, 457 karla mücadele merkezi üzerinden, 12 bin 886 adet makine ve ekipman, 13 bin 607 personel ile gerçekleştirildiğini vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Çalışmalarımızda kullanılmak üzere, 757 bin ton tuz, 453 bin metreküp tuz agregası ve kritik kesimler için 12 bin ton tuz çözeltisi karla mücadele merkezlerinde depolandı. Yollarımızda tipi ve esinti nedeni ile trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere de 930 kilometre kar siperi yapılmıştır. Karla mücadele merkezlerinde de güzergah analizi, karla mücadele çalışmaları, açılan ve kapanan yollar ve anlık trafik monitörler üzerinden akıllı ulaşım merkezlerimizden takip ediliyor. Önemli geçitlerde bulunan kameralar aracılığıyla Karayolları Genel Müdürlüğü ve Bölge Merkezlerinden hava ve yol durumları izleniyor. Kritik kesimlerde görevlendirilen bin 700 adet karla mücadele aracı kameralarla, 6 bin adet karla mücadele aracı ise Araç Takip Sistemi ile takip ediliyor". - ANKARA

