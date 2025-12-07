Kar yağışını duyan Alacabel'e koştu

Konya'nın Seydişehir ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Vatandaşlar, hafta sonu yağan karı görmek için Alacabel'e akın etti.

Seydişehir-Antalya kara yolu Alacabel mevkiinde etkili olan kar yağışının durmasının ardından Seydişehir ve Manavgat ilçelerinden vatandaşlar, hafta sonunu fırsat bilerek kar görmek için Alacabel bölgesine akın etti. Bölgeye gelen ailelerin kimisi kartopu oynayıp, kimisi kardan adam yaparken bol bol da fotoğraf çekti.

Manavgat'tan kızları ile birlikte Alacabel'e gelen Mükremin Topal, dünden beri sağanak yağış olduğunu söyleyerek "Alacabel'de kar yağdığını duyduk. Çocuklarla bugün sabah yola çıktık geldik. Güzel bir gün, eğlenceli bir gün. Zaten benim tek zaafım kar" dedi. - KONYA