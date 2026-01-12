Başakşehir Şamlar Tabiat Parkı beyaza büründü

İstanbul etkili olan kar yağışıyla Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabikat Parkı beyaza büründü. Kendine hayran bırakan kartpostallık manzara havadan dronla görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren bir çok noktada etkili olan kar yağışı nedeniyle Evlerin ve araçların üzerini karla kaplandı. Başakşehir'de bulunan Şamlar Tabikat Parkı beyaz örtüyle kaplandı. Aralıksız süren kar yağışıyla birlikte Şamlar Tabikat Parkı'nda kartpostallık manzaralar oluştu. İzleyenleri kendine hayran bırakan manzara havadan dronla görüntülendi. - İSTANBUL