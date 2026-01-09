Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Off-Road ekibi yetişti

Erzurum'un Tekman ilçesine bağlı Düzyurt Mahallesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı.

Tekman ilçesi Düzyurt mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü aracını yol kenarına düşürdü. Bulunduğu konumda telefon çekmeyince yakınları Macera Off-Road kulübü üyelerine ulaşarak destek istedi. Şahsı aramak için yola çıkan Recep Tepe yönetimindeki Off-Road ekibi yoldan düşen aracı halatlarla bağlayıp çekerek kurtarmayı başardı. Yolda mahsur kalan sürücü yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarma ekibine teşekkür etti. - ERZURUM