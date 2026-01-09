Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Off-Road ekibi yetişti
Erzurum'un Tekman ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolda kalan sürücü, Macera Off-Road ekibinin yardımıyla kurtarıldı. Off-Road ekibi, mahsur kalan sürücüyü bulmak için çıktıkları yolda araçlarını halatlarla çekerek kurtardı.
Tekman ilçesi Düzyurt mahallesi yolunda yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesini kaybeden sürücü aracını yol kenarına düşürdü. Bulunduğu konumda telefon çekmeyince yakınları Macera Off-Road kulübü üyelerine ulaşarak destek istedi. Şahsı aramak için yola çıkan Recep Tepe yönetimindeki Off-Road ekibi yoldan düşen aracı halatlarla bağlayıp çekerek kurtarmayı başardı. Yolda mahsur kalan sürücü yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından kurtarma ekibine teşekkür etti. - ERZURUM