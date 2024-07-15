Üye Girişi
Haberler

Kaplumbağa yangından etkilendi, itfaiye ekipleri müdahale etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta çıkan yangın sonrası alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi. Yangın söndürme çalışmaları sırasında bulunan kaplumbağa, güvenli bir bölgeye bırakıldı.

Kahramanmaraş'ta çıkan yangın sonrası alevlerden etkilenen bir kaplumbağa, itfaiye ekipleri tarafından su dökülerek serinletildi.

Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu ilçesi Yusufhacılı Mahallesi kırsalında bahçe ve örtü yangını çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede söndürdü. İtfaiye ekipleri, bu sırada yanan otların arasında bir kaplumbağa bulunduğunu fark etti. Alevlerden etkilenen kaplumbağayı gören ekipler, yangın söndürme hortumu ile alevlerden etkilenen kaplumbağayı su döküp serinletti.

Bir müddet su takviyesi yapılan kaplumbağa güvenli bölgeye götürülerek doğal yaşam alanına bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kahramanmaraş Kaplumbağa İtfaiye Yerel Yaşam Güncel Haberler

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

EURO 2024 finalinin heyecanına dayanamayan Bursalı vatandaş hayatını kaybetti

 CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

CHP lideri Özgür Özel, 15 Temmuz gecesini anlattı! Kılıçdaroğlu detayı hayli enteresan

 Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Ayşe Ateş, eşi Sinan Ateş'in dövdürdüğü gazetecilerden özür diledi

Bakmadan Geçme

MasterChef'te ana kadroya giren 4. isim kim olacak? MasterChef yeni bölüm fragmanı izle! Bu akşam hangi diziler ve filmler var? 15 Temmuz TV yayın akışı! Bugün TV'de neler var? Sandık Kokusu Gülnaz kim? Gözde Seda Altuner kimdir, kaç yaşında? 15 Temmuz'da borsa açık mı, kapalı mı? Borsa 15 Temmuz'dan sonra ne zaman açılacak? 15 Temmuz'da sağlık ocağı kapalı mı, açık mı? 15 Temmuz hastaneler, poliklinikler ve sağlık ocakları çalışıyor mu? 15 Temmuz'da eczaneler açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz'da eczaneler çalışıyor mu, nöbetçi eczane nerede? 15 Temmuz hangi yıl oldu, önemi nedir? 15 Temmuz darbe girişiminde kaç kişi öldü, ne oldu? 15 Temmuz'da kargo açık mı, kapalı mı? 15 Temmuz Pazartesi günü kargolar çalışıyor mu, saat kaçta açılıyor? 15 TEMMUZ MESAJLARI VE SÖZLERİ: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı! 15 Temmuz darbe girişimi kısa, yeni, anlamlı ve uzun sözler! 15 Temmuz'da otobüsler bedava mı? İstanbul, Ankara, İzmir 15 Temmuz'da toplu taşıma ücretsiz mi? BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR? 15 Temmuz günü maç var mı, hangi kanaldan yayınlanıyor, şifresiz mi? Masterchef'te ana kadroya giren 3. kişi kim? Ana kadroda kimler var? MasterChef yeni bölüm tanıtımı izle! 15 TEMMUZ TV YAYIN AKIŞI: Bugün televizyonda ne var? KANAL D, SHOW TV, ATV, TRT1, NOW, TV8 EURO 2024 Şampiyonu kim oldu? İSPANYA- İNGİLTERE MAÇINDAN KARELER EURO 2024 şampiyonluk para ödülü ne kadar? EURO 2024 finali kazanılırsa ne olacak?
Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı

Muhtarlık seçiminde başlayan tartışma kanlı bitti! Tüfekle vurulan 2 kardeş öldü, 2 kişi yaralandı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title