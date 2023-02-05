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Kapanan yolda mahsur sürücüyü ekipler kurtardı

Yerel Haberler

Kapanan yolda mahsur sürücüyü ekipler kurtardı

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşı karla mücadele ekipleri kurtardı.

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolda mahsur kalan vatandaşı karla mücadele ekipleri kurtardı.

Sincik- Malatya Karayolu Arıkonak köyü mevkiinde aracıyla mahsur kalan Uğur Yaşar isimli vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. Yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kar kalınlığı yer yer bir metreye ulaştığı bölgeye İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Sincik ilçesinden harekete geçen bulunan ekipler, 3 saatlik çalışmanın ardından Arıkonak köyüne vardı. Ekipler, yolda mahsur kalan Uğur Yaşar'ı bulunduğu yerden alarak ilçe merkezine getirdi.

Ekipler tarafından kurtarılan Uğur Yaşar'ın Malatya'ya gitmek için yola çıktığını, karlı yolda ilerledikten bir süre sonra mahsur kaldığını ve kendisini kurtaran özel idare ekibine teşekkür ettiğini belirtti. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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