Deprem bölgesinden dönen Çinli ekibi karşısında gören esnaf Kapalıçarşı'yı alkışlarla inletti
Yerel Haberler
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı arama kurtarma ekibini dakikalarca ayakta alkışladı.
Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda ülkenin arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı. Bunlardan biri de Çinli arama kurtarma ekibi oldu.
KAPALIÇARŞI'YI GEZDİLER
Deprem bölgesindeki çalışmalarına tamamlayan Çinli ekip, ardından İstanbul'a gelerek Kapalıçarşı'yı gezdi.
ÇİNLİ EKİP TEŞEKKÜR EDEREK ORADAN AYRILDI
Bu sırada Kapalıçarşı esnafı, ekibi alkışlarla karşıladı. Ellerini birleştiren Çinli ekip de teşekkür ederek oradan ayrıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel