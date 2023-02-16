Deprem bölgesinden dönen Çinli ekibi karşısında gören esnaf Kapalıçarşı'yı alkışlarla inletti Yerel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremin ardından bölgedeki arama kurtarma çalışmalarını tamamlayarak İstanbul'a dönen Çinli ekip, Kapalıçarşı'yı gezdi. Kapalıçarşı esnafı arama kurtarma ekibini dakikalarca ayakta alkışladı. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından çok sayıda ülkenin arama kurtarma ekibi bölgedeki çalışmalara katıldı. Bunlardan biri de Çinli arama kurtarma ekibi oldu. KAPALIÇARŞI'YI GEZDİLER Deprem bölgesindeki çalışmalarına tamamlayan Çinli ekip, ardından İstanbul'a gelerek Kapalıçarşı'yı gezdi. ÇİNLİ EKİP TEŞEKKÜR EDEREK ORADAN AYRILDI Bu sırada Kapalıçarşı esnafı, ekibi alkışlarla karşıladı. Ellerini birleştiren Çinli ekip de teşekkür ederek oradan ayrıldı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Kahramanmaraş İstanbul Yerel Güncel Haberler

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