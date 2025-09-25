Kapalı Yöntemle Beyin Baloncuğu Ameliyatı Canlı Yayında Gerçekleştirildi

(MALATYA)- İstanbul'da Asya ve Avrupa Nöroradyoloji Dernekleri ile Türk Nöroradyoloji Derneği'nin 17–21 Eylül tarihleri arasında ortaklaşa düzenlediği "Kıtaları Birbirine Bağlamak ve Kültürleri Birleştirmek" başlıklı uluslararası toplantıda, Turgut Özal Tıp Merkezi (TÖTM) hocaları, canlı yayında kapalı yöntemle beyin baloncuğu ameliyatı gerçekleştirdi.

Toplantı kapsamında İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Turgut Özal Tıp Merkezi Girişimsel Nöroradyoloji Ünitesi'nden Prof. Dr. İsmail Okan Yıldırım ve Doç. Dr. Ahmet Turan Kaya öncülüğündeki ekip, kapalı yöntemle beyin baloncuğu ameliyatının canlı yayında gerçekleştirdi. Operasyon, bin 409 katılımcının bulunduğu salondan canlı izlendi ve Türkiye'nin önde gelen akademisyenlerinin katkılarıyla tamamlandı.

Prof. Dr. İsmail Okan Yıldırım, kongrede gerçekleştirilen operasyonun önemine dikkat çekerek şunları söyledi:

"Bu ayın 17'si ile 21'i arasında İstanbul'da yapılan, "Kıtaları ve Kültürleri Birleştirmek" başlıklı büyük kongrede yer aldık. Yaklaşık bin 409 katılımcının bulunduğu bu toplantı, Asya ve Avrupa Nöro- Radyoloji Derneklerinin ortak düzenlediği uluslararası bir organizasyondu. Biz de merkezimiz adına, meslektaşlarımıza canlı yayında kapalı yöntemle bir beyin baloncuğu ameliyatı gerçekleştirdik. Ameliyat salondan canlı izlendi. İstanbul'daki birçok duayen hocamızın da katıldığı bu işlemi, onların önerileri ve katkılarıyla tamamladık.

"Bu tür ameliyatlar yüksek teknoloji gerektiriyor"

Kapalı yöntemlerle yapılan ameliyatlar, yüksek teknoloji ve ciddi tecrübe gerektiren işlemler. Son yıllarda Türkiye'de bu tür ameliyatlar giderek yaygınlaşsa da merkezimiz aslında 1995 yılından bu yana bu operasyonları başarıyla uyguluyor. Son 10–12 yıldır da bu sorumluluğu şahsen üstlenmekteyim. Kapalı yöntemle beyin baloncuğu ameliyatının canlı yayında yapılması hem şehrimiz hem de üniversitemiz için bir ilk oldu. Böyle bir ameliyatı dünyaya sunmak, Asya'dan ve Avrupa'dan gelen meslektaşlarımıza göstermek ve başarıyla tamamlamak bizi son derece mutlu etti. Bu ameliyatın en önemli özelliği zor bir teknikle yapılmış olması. Çok fazla merkezde yapılabilen bir yöntem değil. Böylesine güç bir operasyonu canlı yayında, alanın duayenleri ve 1409 uluslararası katılımcı huzurunda başarıyla gerçekleştirmiş olmak bizim için hem stresli hem de gurur verici bir deneyimdi."