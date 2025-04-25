Trabzonspor, UEFA Gençlik Ligi’nde adını finale yazdırdı

Trabzonspor'un gençleri Türk futbolunda bir ilki başardı
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Peş peşe 47 deprem yaşanan Kütahya için ürküten uyarı: Fırtına yaşanabilir

Peş peşe 47 deprem sonrası profesörden gece uyutmayacak sözler

Kapadokya Üniversitesi ve Kamboçya Hükümeti Arasında Turizm İş Birliği

Kapadokya Üniversitesi ve Kamboçya Hükümeti Arasında Turizm İş Birliği
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 'PATA Zirvesi' çerçevesinde Kamboçya Turizm Bakanı ile İstanbul'da bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda turizmde mesleki eğitim iş birliği ve sürdürülebilir turizm stratejileri ele alındı.

Kapadokya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Ali Karasar, 'PATA Zirvesi' kapsamında Kamboçya Turizm Bakanı Huot HAK ile İstanbul'da çalışma toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantıda; turizmde mesleki eğitim alanlarında (turist rehberliği, gastronomi) iş birliği yapılması ve uluslararası turistlerin cezbedilmesine yönelik stratejik planlama çalışmaları ele alındı. Görüşmede ayrıca, sürdürülebilir, yeşil ve kapsayıcı turizm yaklaşımları ile katma değerli turizm destinasyonu oluşturma stratejileri üzerine karşılıklı deneyim paylaşımında bulunuldu.

Toplantı sonucunda Kamboçya Hükümeti ile Kapadokya Üniversitesi arasında, sürdürülebilir turizm ve turizm planlamaları alanlarında uzun ve kısa vadeli eğitim programlarını kapsayan bir Mutabakat Zaptı (MoU) hazırlanması konusunda mutabakata varıldı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.