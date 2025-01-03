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Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Mezunlarına Yüksek Maaş Fırsatı

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi Bölümü Mezunlarına Yüksek Maaş Fırsatı
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Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünü okuyan öğrenciler, yüksek maaşlarla iş bulma şansına sahip. Eğitim programı, sektörde ihtiyaç duyulan nitelikli ara insan gücünü yetiştirmek amacıyla uygulamalı derslere odaklanıyor.

Kapadokya Üniversitesi Uçak Teknolojisi bölümünü okuyan öğrenciler, aldıkları eğitimle mezun olduklarında yüksek maaşlarla işe girebilme şansı elde ediyor.

Kapadokya MYO Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programı; muhakeme gücü yüksek, el becerileri iyi, İngilizce bilgisi yeterli seviyede, uçak bakımını ulusal ve uluslararası mevzuatlar çerçevesinde emniyet standartlarına uyarak gerçekleştirebilecek, sektörün ihtiyaç duyduğu ara insan gücünü yetiştiriyor. Uçak Teknolojisi Bölümü'nde eğitim boyunca öğrencilere mesleki-teknik İngilizce başta olmak üzere temel elektrik, uçak bakım uygulamaları, aerodinamik, uçak yapıları ve sistemleri uygulamaları, pistonlu motorlar ve uygulamaları, elektronik göstergeler ve sistemleri, gaz türbinli motorlar ve uygulamaları, uçak göstergeleri ve pervane konularında eğitim veriliyor. Uygulama eğitimleri üniversitenin yapısal, motor, kompozit, komponent, aviyonik atölyelerinde ve işbirliği yapılan hava aracı bakım kuruluşlarının gerçek bakım ortamlarında veriliyor.

"Revaçta bir bölüm"

Uçak Teknolojileri Program Başkanı Yusuf Saygan Taşçı; "Kapadokya Üniversitesi bünyesinde uçuk teknolojisi, uçak gövde bakım, havacılık elektrik ve elektroniği gibi uçak bakım teknisyenliği yetiştirilen bölümlerde uçak ve uçak sistemleri ile alakalı pratik eğitimler veriyoruz. Öğrencilerimiz üniversite sınavı ile yerleşebiliyorlar. Sınavda Türkiye ortalamasının üzerinde bir puanla alım yapıyoruz. Bu bölüm şu an revaçta olan bir bölüm. Öğrencilerimiz mezun olduklarında yüksek maaşlar ile çok rahat iş bulabiliyorlar" dedi.

"Havacılık sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor"

Doktor Öğretim Üyesi Tamer Çalışkan da, öğrencilerin gerecek bir uçak üzerinde eğitim aldıklarını söyleyerek; "Öğrencilerimiz uçak üzerinde çeşitli kompetanların söküm ve takım işini öğreniyorlar. Aynı zamanda uçak motorundaki tüm parçaları öğrenmiş oluyorlar. Uygulamaları eğitimlerimizde uçak yapı ve sistemleri eğitimlerinin yanı sıra, bakım eğitimleri, pervane eğitimleri gibi eğitimler veriyoruz. Günümüzde havacılık sektörüne olan ilgi her geçen gün artıyor. Sektör genişledikçe iş olanağı da genişliyor. Bu nedenle öğrenciler ilk tercihlerinde bu tür okulları seçiyor" ifadelerini kullandı.

"Çocukluk hayalimi gerçekleştiriyorum"

Havacılık Lisesinden mezun olduktan sonra Kapadokya MYO Uçak Teknolojisi Ön Lisans Programına giren Yiğit Öğülmüş de, çocukluk hayalinin uçak ile ilgili bir bölümde çalışmak olduğunu belirterek; "Bu bölüme sıfır tecrübe ile gelseniz bile her şeyi öğreneceğiniz bir bölüm. THY'de uçak teknisyeni olarak çalışmak istiyorum" diye konuştu. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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