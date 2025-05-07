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Kapadokya Üniversitesi'nden Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi

Kapadokya Üniversitesi'nden Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi
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Kapadokya Üniversitesi Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama Merkezi, sağlık alanındaki hizmet kalitesini artırarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni aldı. Bu belge, merkezinin uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu kanıtlıyor.

Kapadokya Üniversitesi (KÜN) Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, sağlık alanındaki hizmet kalitesini bir adım daha ileriye taşıyarak Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi almaya hak kazandı.

Sağlık Bakanlığı tarafından verilen yetki belgesi, merkezin uluslararası standartlarda hizmet sunduğunu ve yabancı hastalara yönelik teşhis, tedavi ve bakım süreçlerini yasal çerçevede yürütebileceğini belgeledi. Bu gelişme, KÜN'ün sağlık alanındaki uzmanlığını küresel ölçekte daha görünür hale getirecek önemli bir adım oldu.

Merkez Müdürü Dr. Serdar Sütçü konuyla ilgili yaptığı açıklamada; "Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'ni almamız, merkezimizin hasta güvenliği, hizmet kalitesi ve altyapı açısından uluslararası standartlara uygunluğunu tescillemiştir. Modern donanımımız, alanında uzman hekimlerimiz ve etik değerlere dayalı yaklaşımımızla yalnızca yerli değil, yabancı hastalar için de tercih edilen bir sağlık merkezi olduk. Kapadokya'nın turistik cazibesiyle birleşen sağlık hizmetlerimiz sayesinde bölgenin sağlık turizmi potansiyelini artırmaya devam ediyoruz." dedi.

KÜN Ağız ve Diş Sağlığı Uygulama ve Araştırma Merkezi, Uluslararası Sağlık Turizmi Yetki Belgesi'yle hasta memnuniyetini esas alan anlayışı ve akademik bilgi birikimiyle bölgesel ve ulusal düzeyde yürüttüğü başarılı çalışmaları uluslararası alana da taşıdı. - NEVŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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